Bagheria, Dua Lipa dirà sì a Villa Valguarnera

Bagheria, Palermo – Dua Lipa e Callum Turner avrebbero scelto la Sicilia per dire sì. La popstar britannica e l’attore-modello inglese sarebbero pronti a sposarsi a Bagheria, in provincia di Palermo, con un intero weekend di celebrazioni blindate tra ville storiche, ospiti internazionali e location da sogno. L’evento, previsto dal 5 al 7 giugno, trasformerà Palermo e la costa bagherese nel centro del jet set internazionale.

Secondo quanto emerso, la cerimonia dovrebbe svolgersi venerdì 5 giugno nella storica Villa Valguarnera, una delle dimore settecentesche più celebri di Bagheria. La location, già utilizzata in passato per film, serie tv ed eventi esclusivi, sarebbe stata scelta dalla coppia per ospitare il matrimonio lontano dai riflettori ma immerso nell’atmosfera elegante della Sicilia. Attorno all’organizzazione dell’evento sarebbe stato imposto il massimo riserbo, con accordi di riservatezza firmati da gran parte delle persone coinvolte.

Per il lungo fine settimana di festa, tra Palermo e Bagheria sarebbe già stato predisposto un piano straordinario di sicurezza. Previsti anche provvedimenti temporanei sul traffico nelle aree interessate dagli eventi legati alle nozze. Le celebrazioni dovrebbero coinvolgere anche il centro storico di Palermo, in particolare la zona della Galleria d’Arte Moderna e piazza dei Vespri, luoghi già frequentati dalla coppia durante il soggiorno dello scorso luglio nel capoluogo siciliano.

Tra gli invitati attesi ci sarebbero numerosi volti celebri del mondo della musica, del cinema e della moda. Stando alle indiscrezioni, tra gli ospiti potrebbe esserci anche Elton John, amico della cantante e presenza di rilievo del panorama musicale internazionale. L’arrivo delle star avrebbe già acceso l’attenzione di fan e curiosi.

A fare da quartier generale dell’intero weekend dovrebbe essere Villa Igiea, storico hotel di lusso di Palermo, che risulterebbe già completamente prenotato per i giorni delle celebrazioni. Anche l’abito da sposa della popstar sarebbe legato alla Sicilia. Secondo le indiscrezioni, infatti, il vestito scelto da Dua Lipa potrebbe essere realizzato da un atelier palermitano.

Nei giorni scorsi la cantante avrebbe già celebrato l’addio al nubilato a Ibiza. A curare il look indossato dalla popstar per l’occasione sarebbe stata Donatella Versace, attualmente impegnata a Los Angeles per motivi di lavoro.

© Riproduzione riservata