Bambini fragili. L’attore Peppino Mazzotta protagonista dello spot del Piccolo Principe APS Ragusa

Ragusa – Hasen e Peppino insieme in uno spot semplice ed essenziale, che punta dritto al cuore di chi ascolta.

È stato pubblicato lo spot che ha per protagonista l’attore Peppino Mazzotta quale testimonial della raccolta fondi del 5 per Mille in favore dell’associazione Piccolo Principe APS e del centro per bambini disabili gravi e gravissimi di Ragusa e Donnalucata.

A fianco dell’amatissimo ispettore Fazio del Commissario Montalbano è il piccolo Hasen, 4 anni, uno dei bambini ospiti del Piccolo Principe.

Mazzotta ha voluto donare il suo impegno a favore del Centro per bambini fragili Piccolo Principe APS legando ancora una volta il suo nome al territorio ragusano e alle sue eccellenze.

La campagna di comunicazione per i bambini fragili del Piccolo Principe ha la fotografia di Gianni Mania che ha curato anche il montaggio del messaggio televisivo.

“Dona il 5 per mille.

Dona ai bambini più fragili” è il payoff della campagna. Il Codice Fiscale del Piccolo Principe è 92024810886.

© Riproduzione riservata