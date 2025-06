Bambini speciali. L’attore Peppino Mazzotta testimonial del Piccolo Principe APS Ragusa

Ragusa – Un gesto di generosa sensibilità.

L’attore Peppino Mazzotta sarà il testimonial della raccolta fondi del 5 per Mille in favore dell’associazione Piccolo Principe APS e del centro per bambini disabili gravi e gravissimi di Ragusa e Donnalucata.

Amato dal pubblico televisivo internazionale per la notorietà raggiunta nei panni dell’ispettore Fazio nella serie del Commissario Montalbano, Peppino Mazzotta è un attore dalla solida formazione teatrale che ha prestato la sua arte al Cinema e alla Televisione in ruoli sempre convincenti.

Quest’anno Mazzotta ha voluto donare il suo impegno a favore del Centro per bambini speciali Piccolo Principe APS legando ancora una volta il suo nome al territorio ragusano e alle sue eccellenze.

Peppino sarà venerdì 27 giugno allo chalet Sabir di Donnalucata, alle ore 10:00 per incontrare i bambini e concedere le interviste ai giornalisti che lo vorranno incontrare.

Nelle prossime settimane sarà pubblicata la campagna di comunicazione per i bambini speciali del Piccolo Principe.

