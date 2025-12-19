Bambino di 11 anni «violentato dai compagni all’uscita da scuola»

Palermo – Choc in provincia di Palermo. Un bambino di 11 anni sarebbe stato violentato fuori dalla scuola che frequenta da un gruppo di compagni che frequentavano il suo stesso istituto. L’episodio di violenza sessuale sarebbe avvenuto, come scrive oggi Repubblica Palermo, nei giorni scorsi in un paese delle Madonie in provincia di Palermo. La famiglia ha denunciato gli abusi e sull’episodio sta indagando la procura per i minorenni di Palermo, guidata da Claudia Caramanna. Proprio oggi la procuratrice Caramanna ascolterà il bambino alla presenza di uno psicologo, come prevede il protocollo del codice rosso. Indaga il Commissariato di Termini Imerese.

Gli aggressori sarebbero coetanei o poco più grandi e frequenterebbero la stessa scuola della vittima. Oggi 19 dicembre, il bambino – ancora sotto choc – verrà ascoltato dalla procuratrice alla presenza di uno psicologo, come previsto dal protocollo del “codice rosso”. Il suo racconto servirà a chiarire quanto già riferito dai genitori alle forze dell’ordine.

Al momento il movente non è chiaro: una delle ipotesi è che si tratti di episodi di bullismo degenerati in abusi sessuali. Gli inquirenti stanno anche verificando se le violenze siano avvenute solo all’esterno della scuola o se vi siano stati precedenti episodi all’interno dell’istituto.

