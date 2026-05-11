Bambino di 5 anni morto in ospedale. «Piangeva da mesi per il mal di pancia»

Firenze – Mal di pancia frequenti, senza una spiegazione medica evidente nonostante gli esami clinici approfonditi che venivano compiuti su un bambino di 5 anni. E quando sembrava che comunque la situazione fosse sotto controllo, il piccolo è morto in modo inaspettato. Ora c’è un’indagine per omicidio colposo, al momento senza indagati, sul decesso del bimbo mentre era ricoverato al Meyer di Firenze la notte tra venerdì e sabato scorsi. E ci sarà autopsia. Il bimbo era in degenza nell’ospedale pediatrico per fare accertamenti clinici sui frequenti malori addominali che lo stavano affliggendo da alcuni mesi, facendolo anche piangere.

I medici del Meyer lo seguivano da tempo, nei giorni scorsi non è stata la prima volta che lo visitavano. Gli accertamenti erano compiuti proprio per individuare la patologia gastroenterologica considerata la causa dei mal di pancia. Il bambino «aveva effettuato valutazioni mediche gastroenterologiche – ha spiegato la direzione dell’ospedale Meyer -, ricoveri in pronto soccorso e chirurgia pediatrica», poi nei giorni scorsi «era stato ricoverato per sottoporsi ad accertamenti, ma si è verificato il decesso, improvviso ed inaspettato». Una morte che ha colto di sorpresa gli stessi medici ed ha sconvolto i genitori, i quali hanno fatto denuncia alle autorità. La polizia avrebbe già ascoltato alcuni testimoni, cominciando proprio dai familiari, per iniziare a ricostruire la vicenda risalendo ai primi malesseri. I mal di pancia comparivano e sparivano, ma resta incerto dire da cosa dipendessero.

Il bimbo è deceduto senza che si sia fatto in tempo a attribuire questi dolori alla pancia ad una causa.

Per cercare di chiarire, il sostituto procuratore Ester Nocera, che nel fine settimana era il magistrato di turno in procura, ha incaricato la squadra mobile di acquisire i referti del pronto soccorso e la cartella clinica del reparto. Inoltre, altri documenti sanitari potrebbero essere recuperati da visite ed esami diagnostici precedenti. L’obiettivo è ottenere un quadro clinico il più possibile completo anche rispetto agli avvisi di garanzia da inviare in previsione dell’autopsia che, secondo quanto appreso, la procura disporrà a giorni. La direzione dell’Aou Meyer Irccs, si è detta «a disposizione dell’autorità giudiziaria per tutti gli approfondimenti necessari a chiarire le cause del decesso».

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