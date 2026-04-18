Bambino di 7 anni muore annegato in piscina: «Risucchiato dal bocchettone»

Latina – Un bambino di sette anni è morto annegato a Suio Terme, nel comune di Castelforte, in provincia di Latina. La tragedia in piscina, alle Terme Vescine, uno dei parchi termali più all’avanguardia della zona: non si esclude che il piccolo possa essere stato risucchiato da uno dei bocchettoni dell’impianto termale.

Inutile l’intervento dei soccorsi, arrivati con un’ambulanza del 118, un’auto medica e un’eliambulanza, atterrata nei campi accanto alle terme. Sul posto anche i carabinieri di Formia, che stanno ricostruendo la dinamica. La salma del piccolo è stata sequestrata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Cassino, pm Alfredo Mattei.

Due anni fa, in provincia di Roma, la morte sempre in una piscina termale di un altro bambino di otto anni, Stephan, morto alle terme di Cretone risucchiato dal tubo di scarico di uno degli impianti. Gli addetti stavano provvedendo a svuotare la piscina principale del complesso turistico quando il piccolo è caduto in acqua, sul fondo, ed è stato poi trascinato verso il sistema di drenaggio della vasca.

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