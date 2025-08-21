Cronaca
21/08/2025 14:04

Bambino di due anni annega in piscina gonfiabile a Caucana

A fare la terribile scoperta la nonna.

di Redazione

Santa Croce Camerina – Un bambino di due anni è annegato nella piscina gonfiabile a Caucana. A fare la terribile scoperta la nonna.

Notizia in aggiornamento.

