Bambino di due anni annega in piscina gonfiabile a Caucana

A fare la terribile scoperta la nonna.
di Redazione
Santa Croce Camerina – Un bambino di due anni è annegato nella piscina gonfiabile a Caucana. A fare la terribile scoperta la nonna.
Notizia in aggiornamento.
