Bambino di Vittoria di un anno muore per sospetta meningite fulminante. Disposta autopsia. Il decesso al Garibaldi di Catania

Vittoria – È morto all’ospedale Garibaldi di Catania, dove era stato trasferito in elisoccorso dal Guzzardi di Vittoria, il bambino di un anno, vittoriese, morto per sospetta meningite fulminante.

Il decesso questa mattina. Il bambino di appena un anno è deceduto a causa di una forma fulminante di meningite, la cui natura – batterica o virale – è ancora in corso di accertamento. Il piccolo era figlio del signor Tasca un noto istruttore di scuola guida della città.

La Procura ha già disposto il sequestro della salma per l’autopsia.

Già quattro giorni fa, durante la notte, i genitori avevano accompagnato il piccolo al pronto soccorso dell’ospedale di Vittoria. Dopo i primi controlli, il bimbo era stato dirottato al reparto di pediatria, per poi essere dimesso poche ore dopo senza che venisse prescritta una particolare profilassi o terapia preventiva.

Nelle prossime ore l’autopsia stabilirà con esattezza le cause del decesso e l’esatto ceppo del patogeno che ha stroncato la giovanissima vita. Parallelamente, le autorità sanitarie stanno attivando le procedure di tracciamento e profilassi per i contatti stretti, come previsto in questi casi, mentre le indagini della magistratura dovranno chiarire se vi siano state sottovalutazioni o se si sia trattato di una fatalità imprevedibile e fulminante.

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