Banca Agricola, ordigno inesploso davanti allo sportello, evacuata una scuola. La banda del bancomat ha fatto flop

Mineo, Catania – La banda del bancomat stavolta ha fallito.

“Una vergogna inaudita, delinquenti senza alcuno sprezzo del pericolo che hanno rischiato di mettere a repentaglio la vita delle persone”. Non nasconde la forte preoccupazione e la fermezza il sindaco di Mineo, Giuseppe Mistretta, dopo il drammatico ritrovamento di un ordigno inesploso collocato presso la filiale del Banco Agricola Popolare di Sicilia. “La bomba – continua il sindaco – , posizionata in pieno centro storico, per pura fortuna non si è innescata: un’eventuale deflagrazione avrebbe causato danni devastanti agli edifici circostanti e conseguenze tragiche per i cittadini. L’episodio ha scosso profondamente la comunità, svegliata nel cuore della notte dal trambusto e costretta in mattinata all’evacuazione a scopo precauzionale della vicina scuola primaria”. Di fronte a un’escalation criminale che sta colpendo l’intero Calatino con continui assalti agli istituti di credito e un aumento di furti sia nelle aree rurali sia nel centro urbano, il primo cittadino si è rivolto al Prefetto. Mistretta ha sollecitato “un intervento urgente con un incremento di forze dell’ordine e pattugliamenti notturni per presidiare un territorio vastissimo di ben 250 chilometri quadrati”, chiedendo “misure straordinarie per garantire la sicurezza e la serenità dei cittadini”.

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