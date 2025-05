Banca Agricola Popolare di Sicilia annuncia accordo con Allianz nel settore assicurativo

Ragusa – Banca Agricola Popolare di Sicilia annuncia l’avvenuta sottoscrizione con Allianz di un accordo distributivo nel settore assicurativo. L’accordo si inserisce in un più ampio e pluriennale programma di sviluppo nel settore della bancassurance tra BAPS e Allianz S.p.A., in completa aderenza al business model della Banca e consolidando la strategia distributiva sull’intero territorio siciliano.

L’accordo mira a dare lungimiranza strategica alla collaborazione, con l’avvio della distribuzione nei comparti Vita Investimento e Protezione e il successivo ampliamento al ramo Danni con il Credit Protection Insurance.

La collaborazione tra BAPS e Allianz S.p.A., inoltre, si amplierà anche con riguardo alla gestione dell’intero portafoglio clienti di BAPS titolari di polizze Vita emesse dalla ex Eurovita (poi sottoposta a liquidazione coatta amministrativa). A tal riguardo, infatti, è previsto che – a decorrere dal 1° ottobre 2025 – tale portafoglio sarà trasferito ad Allianz nell’ambito della scissione di Cronos Vita Assicurazioni S.p.A., operazione di sistema volta alla tutela della clientela e del mercato, recentemente approvata dall’Autorità di Vigilanza.

Saverio Continella, Amministratore Delegato di BAPS, commenta: “Siamo orgogliosi di comunicare l’avvio di questa importante collaborazione con Allianz, partner assicurativo di eccellenza internazionale. L’accordo si inserisce in un ampio percorso di innovazione avviato con il Piano di Impresa “FUTURA” e ne rappresenta un primo traguardo progettuale. Con questo accordo miriamo alla massimizzazione del livello di servizio nella bancassurance, ampliando il catalogo prodotti per la nostra clientela e contribuendo a generare ulteriore valore per tutti gli stakeholders. Il percorso strategico di BAPS prosegue incessante con continui investimenti a beneficio dell’intero territorio siciliano”.

Alberto Vacca, Chief Investment Officer di Allianz S.p.A., ha commentato: “Siamo lieti di fornire da oggi a Banca Agricola Popolare di Sicilia una vasta gamma di soluzioni assicurative e puntiamo ad espandere ulteriormente la nostra offerta, collaborando strettamente con la Banca, per identificare e soddisfare al meglio le esigenze di protezione e investimento della sua clientela.”

