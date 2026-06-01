Bancarotta a Catania: sequestrata azienda che distraeva il patrimonio

La Procura di Catania contesta la bancarotta fraudolenta, aggravata dal danno di rilevante entità, ai coniugi Rosetta Monastra, 53 anni, e Rosario Guarriera, 54 anni, e al cugino di quest’ultimo Orazio Salvatore Marchese, di 58 anni. Secondo l’accusa “avrebbero attuato uno schema illecito diretto a depauperare il patrimonio della società indebitata a favore di un’impresa di nuova costituzione riconducibile agli stessi imprenditori”.

Inoltre, contesta la Procura, sarebbe emerso che Guarriera, in qualità di amministratore di fatto, e Monastra, quale amministratrice di diritto della società fallita, “oltre ad avere distratto una somma di circa 540.000 euro dai conti correnti aziendali, giustificandoli come rimborsi spese e anticipazioni a proprio favore, avrebbero ceduto alla nuova società, formalmente amministrata dal cugino Marchese, ma in concreto gestita da Guarriera, il ramo d’azienda, trasferendo il personale dipendente, l’avviamento, le attrezzature, gli automezzi e le commesse in atto con un importante operatore nazionale del settore delle telecomunicazioni”.

La società acquirente, spiega la Procura, “si sarebbe fatta carico esclusivamente del debito del trattamento di fine rapporto maturato dai dipendenti trasferiti alla newco, senza dunque alcun trasferimento effettivo di denaro”. “Da ciò – accusa la Procura di Catania – sarebbe derivato, in altri termini, un trasferimento solo formale considerato che la nuova società avrebbe condiviso con la old company la compagine gestoria, gli asset, i contratti, il know-how e la stessa sede operativa”.