Bancarotta del villaggio turistico Borgo Rio Favara a Ispica, cinque condanne a Ragusa

Ispica – Si è concluso con cinque condanne il lungo processo sulla gestione della società che all’epoca amministrava il villaggio turistico Borgo Rio Favara di Santa Maria del Focallo, a Ispica. La sentenza è stata pronunciata dal Tribunale di Ragusa, presieduto dal giudice Ignaccolo, al termine di un procedimento durato circa otto anni e caratterizzato da numerose udienze.

A darne notizia il quotidiano La Sicilia.

La vicenda giudiziaria trae origine dalle difficoltà economiche della Borgo Rio Favara Service srl, società che gestiva il complesso turistico e che, secondo l’accusa, sarebbe stata progressivamente svuotata del proprio patrimonio nel periodo in cui risultava esposta verso alcuni creditori. A far scattare gli accertamenti fu la denuncia presentata dalla Tutonet srl, azienda fornitrice dei servizi di lavanderia, che non era riuscita a recuperare il proprio credito dopo l’avvio della procedura concorsuale della società.

Secondo la ricostruzione accolta dall’accusa, il depauperamento della società avrebbe avuto lo scopo di renderla inattaccabile dal punto di vista esecutivo. La Procura della Repubblica di Ragusa, anche sulla base delle relazioni predisposte dal curatore fallimentare, l’avvocato Giovanni Giurdanella, ravvisò elementi sufficienti per contestare il reato di bancarotta agli amministratori e ai soggetti coinvolti nella gestione societaria. Da qui la richiesta di rinvio a giudizio, accolta dal Gup di Ragusa nel 2018.

Al termine del dibattimento, il collegio giudicante ha riconosciuto la responsabilità penale di tutti e cinque gli imputati. Le pene inflitte variano da tre anni a tre anni e sei mesi di reclusione, oltre alle relative pene accessorie previste dalla legge.

Nel procedimento penale non si è costituita parte civile la curatela fallimentare. A chiedere il risarcimento è stata invece la società creditrice Tutonet. Il Tribunale ha riconosciuto l’esistenza del danno subito dall’azienda, demandandone però la quantificazione alla competente sede civile e ponendolo a carico di uno degli imputati.

Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro novanta giorni. Un termine ampio, disposto dal Tribunale in considerazione della complessità della struttura societaria e delle numerose operazioni finite al centro del processo.

La vicenda giudiziaria non avrà comunque conseguenze sull’attuale attività del villaggio turistico di Santa Maria del Focallo. La struttura è infatti oggi gestita da una società diversa, estranea ai fatti oggetto del procedimento e delle condanne appena pronunciate.

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