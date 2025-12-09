Banche, Baps apre filiale a Trapani

Trapani – BAPS apre la nuova filiale di Trapani in Corso Piersanti Mattarella 60, nel pieno centro della città. Con questa apertura l’Istituto porta a compimento l’obiettivo di presenza capillare sull’intero territorio siciliano, già delineato nel piano d’impresa Futura 2025-2027 e conseguito ad un anno esatto dalla nascita di BAPS, frutto della fusione per incorporazione di Banca Popolare Sant’Angelo in Banca Agricola Popolare di Ragusa.

La filiale offre l’intera gamma dei servizi bancari e consulenza specialistica a famiglie, professionisti e imprese, con particolare attenzione al credito e al sostegno agli investimenti del tessuto produttivo.

«L’apertura della filiale di Trapani costituisce una nuova tappa strategica del percorso di sviluppo intrapreso dalla Banca», dichiara Saverio Continella, Amministratore Delegato di BAPS. «Con questa presenza completiamo la copertura territoriale di tutte le province siciliane. La nostra rete sull’Isola, integrata con le sedi di Milano e di Roma, ci consente di essere ancora più vicini ai clienti, offrendo competenza a valore aggiunto e supporto ai progetti di famiglie e imprese. Un modello che rafforza la capacità di generare valore e testimonia il nostro impegno a rafforzare il ruolo di interlocutore strategico per lo sviluppo dell’Isola».

«BAPS è un istituto profondamente radicato in Sicilia», afferma Arturo Schininà, Presidente dell’istituto. «Siamo una banca autonoma, espressione del territorio, impegnata a sostenere lo sviluppo economico e sociale delle comunità attraverso strumenti moderni e una governance solida e affidabile».

© Riproduzione riservata