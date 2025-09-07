“Banchetto” davanti al pronto soccorso ostetrico. “Party” con bivacco al Cannizzaro: in 40 con panini, würstel, patatine e bottiglie

Catania – Ospedale Cannizzaro, esterno sera. È qui la festa? Sì. È accaduto giovedì negli spazi esterni del reparto di Ginecologia dove 40 persone tra adulti e bambini per una singola nascita, mangiavano e bevevano come se fossero a un banchetto.

Un utente ha assistito al party: «Ero al Cannizzaro e li ho visti in diretta – segnala – 40 persone tra adulti e bambini per una singola nascita, mangiavano e bevevano come se fossero a un banchetto. Peccato che non abbia fotografato le auto in divieto sulla rampa del Pronto Soccorso ostetrico: Range Rover, Porsche e 500 Abarth. Poi in serata scrollando TikTok mi imbatto nei loro video e l’indomani trovo anche una sedia divelta, ma non so chi sia stato».

E in effetti il video postato dalla nonna della nascitura con tanto di dedica – “Baby M ci stai facendo cenare all’ospedale. Siamo tutti qua per te, amore di nonna” – non lascia molti dubbi. È un susseguirsi di panini würstel e patatine, tovaglioli, carta stagnola e bottiglie di CocaCoca. Oltre al via vai di uomini, donne, ragazzini e bambini. Mentre una neonata che, ignara di tutto, dorme beatamente nel passeggino.Scene da bivacco che hanno infastidito non solo gli utenti dell’ospedale, ma anche quelli social i primi a stigmatizzare comportamenti contrari al decoro, soprattutto nel rispetto dei pazienti e dei luoghi di cura.Da quanto si apprende, nell’immediato, l’Azienda ospedaliera non ha ricevuto segnalazioni. Appresi i fatti noti solo attraverso i video pubblici, ha attivato il servizio di vigilanza per acquisire ogni elemento utile a valutare le circostanze e adottare eventuali provvedimenti.

