Bancomat della Banca Agricola fatto saltare in pieno centro a Francofonte

Francofonte, Siracusa -Notte di paura a Francofonte. Intorno alle 3, tra lunedì e martedì, un boato ha squarciato il silenzio della cittadina svegliando di soprassalto decine di residenti e generando panico nel centro urbano.

Nel mirino è finita la filiale della Banca Agricola Popolare di Sicilia in via Commendatore Belfiore, dove un gruppo di criminali, agendo nell’oscurità, ha fatto esplodere il bancomat nel tentativo di impossessarsi del denaro.

L’esplosione ha provocato pesanti danni strutturali all’edificio, lasciando a terra macerie e detriti.

Non è la prima volta che questo istituto di credito viene preso di mira.

L’area attorno alla banca è stata interamente delimitata con il nastro di sicurezza dalle forze dell’ordine, che hanno interdetto il passaggio ai pedoni per consentire gli accertamenti. Gli investigatori sono al lavoro per verificare l’agibilità dei locali e analizzare le immagini delle telecamere di sorveglianza, nel tentativo di risalire ai responsabili del colpo.

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