Bancomat, la truffa degli scontrini per svuotare il conto

Sempre più italiani sottovalutano il valore degli scontrini bancomat abbandonati vicino agli sportelli ATM. Eppure, per i truffatori, quei fogli apparentemente innocui sono diventati strumenti per accedere ai dati bancari delle vittime. L’allarme arriva dalle forze dell’ordine, che descrivono uno scenario in evoluzione: bastano pochi secondi per trasformare un’operazione di prelievo in un’occasione per frodare ignari correntisti. Il fenomeno è in crescita e si inserisce in una serie di raggiri sempre più sofisticati, in cui ingegneria sociale e tecniche digitali si combinano per colpire chi è meno attento. La Polizia Postale invita alla prudenza e diffonde consigli pratici per evitare di cadere in trappola.

Come funziona la truffa dello scontrino bancomat