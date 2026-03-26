Bancomat sradicati con ruspe e furti a gioiellerie, nasce un protocollo d’intesa per la prevenzione delle azioni criminali

Ragusa – Presieduta dal Prefetto, Tania Giallongo, si è tenuta, nella mattinata di oggi, una seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dedicata principalmente ai recenti gravi episodi criminosi che si sono verificati ad Acate e Comiso, commessi con il metodo della “spaccata” a danni, rispettivamente, di uno sportello ATM e di una gioielleria.

Alla riunione hanno partecipato, oltre alle Forze di Polizia, il Presidente del Libero Consorzio Comunale, nella veste altresì di Sindaco di Comiso, il Vicesindaco di Ragusa, il Sindaco di Acate ed i rappresentanti del Comune di Giarratana, ove era stato consumato in precedenza analogo episodio. Hanno partecipato, inoltre i rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti.

L’incontro è stato dedicato oltre che all’analisi dei recenti episodi su cui, ovviamente, sono in corso serrate e complesse attività di indagine, anche alla condivisione della necessità che venga sollecitata una collaborazione attiva ed un presidio sociale dei territori.

Dalla proficua discussione tra i partecipanti è emersa, infatti, l’opportunità che anche i cittadini innalzino la soglia di attenzione e segnalino tempestivamente ogni elemento anomalo che possa destare sospetti. In tal senso i Sindaci presenti, condividendo la necessità che al presidio di sicurezza da sempre assicurato dalle Forze di Polizia si accompagni la collaborazione di tutti verso una sicurezza partecipata, hanno assicurato il loro impegno nell’attività di sensibilizzazione della cittadinanza.

I rappresentanti delle Associazioni di categoria, per la loro parte, hanno assicurato l’attività di sensibilizzazione nei confronti dei propri associati sia in ordine all’adozione delle misure di difesa passiva, quali efficaci sistemi di allarme e di videosorveglianza, che con riferimento alla collaborazione con gli Enti Locali.

Il Prefetto, apprezzando la condivisione del Tavolo sul necessario impulso da conferire alla partecipazione ed alla collaborazione, ha assicurato la massima attenzione istituzionale ed, in tal senso, ha comunicato che sarà sottoscritto a breve, con gli istituti bancari del territorio, un apposito Protocollo d’intesa per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche e della clientela sulla scorta del Protocollo d’intesa nazionale siglato tra ABI ed il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno. Il testo del protocollo, che prevede tra l’altro una serie di misure ed accorgimenti da adottare a tutela degli sportelli ATM, è già stato analizzato e condiviso unitamente alle Forze di Polizia.

© Riproduzione riservata