Bandiere blu 2025, 246 Comuni premiati. In Sicilia 14 spiagge. Non confermate Lipari e Ispica

Roma – La Foundation for Environmental Education (Fee) ha assegnato per il 2025 le Bandiere blu ai Comuni marittimi (246) e agli approdi turistici (84). Le spiagge italiane premiate sono state 487, pari a circa l’11,5% di quelle che hanno ricevuto il riconoscimento a livello mondiale. A scapito di cinque Comuni che non sono stati riconfermati (Capaccio Paestum in Campania, Ceriale in Liguria, San Maurizio d’Opaglio in Piemonte, Ispica e Lipari in Sicilia), ci sono 15 nuove località che entrano in elenco: Torino di Sangro (Abruzzo), Cariati, Corigliano Rossano e Cropani (Calabria), Sapri (Campania), Cattolica (Emilia Romagna), Formia (Lazio), Campofilone (Marche), Castrignano del Capo, Margherita di Savoia e Pulsano (Puglia), San Teodoro (Sardegna), Messina e Nizza di Sicilia (Sicilia), Marciana Marina (Toscana).

La premiazione ha interessato quei luoghi dove – secondo le analisi di Arpa (Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente), nell’ambito del Programma nazionale di monitoraggio, condotto dal ministero della Salute – le acque di balneazione sono risultate eccellenti negli ultimi quattro anni

La Sicilia conferma 14 Bandiere, con due uscite e due nuovi ingressi. Le new entry sono Messina e Nizza di Sicilia. Tra i Comuni non riconfermati ci sono invece Ispica e Lipari.

