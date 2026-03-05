Baps al primo posto tra le banche Less Significant per valore del Green Asset Ratio (GAR) sui flussi

Ragusa – BAPS (Banca Agricola Popolare di Sicilia) si colloca al primo posto tra le banche Less Significant per valore del Green Asset Ratio sui flussi (GAR), secondo lo studio realizzato da RSM sull’informativa della Tassonomia europea pubblicata dalle banche italiane al secondo anno di pubblicazione.

L’analisi, che prende in esame un campione di istituti rappresentativo di oltre il 76% del sistema bancario italiano, evidenzia per BAPS un GAR sui flussi pari al 7,80%, il valore più elevato tra le banche della categoria.

Il Green Asset Ratio è l’indicatore europeo che misura la quota di attività finanziarie allineate ai criteri di ecosostenibilità della Tassonomia UE, ovvero la capacità delle banche di finanziare investimenti green nel sistema economico. Nel complesso, il GAR medio delle banche italiane si attesta nel 2024 al 2,8%, pari a circa 50 miliardi di euro di esposizioni sostenibili, in crescita rispetto all’anno precedente.

“Il risultato evidenziato dallo studio RSM conferma il ruolo della nostra banca nel sostenere gli investimenti orientati alla transizione energetica e alla sostenibilità”, ha dichiarato Saverio Continella, Amministratore Delegato di BAPS. “Nei prossimi anni l’allineamento ai criteri della Tassonomia europea continuerà a rappresentare una leva strategica per lo sviluppo del sistema produttivo. In questo contesto il settore dell’energia sarà uno dei principali ambiti di investimento e potrà rappresentare una significativa opportunità di crescita per il Mezzogiorno e per la Sicilia”.

