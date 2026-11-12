Baps amplia la propria offerta di servizi digitali siglando una partnership con YOLO

YOLO è un intermediario assicurativo specializzato.

Ragusa – BAPS amplia la propria offerta di servizi digitali con le soluzioni assicurative full digital di Yolo sottoscrivibili dai Clienti in totale autonomia grazie ad un’esperienza digitale rapida ed intuitiva.

Nell’ambito delle azioni previste dal Piano Industriale FUTURA, la Banca ha finalizzato una collaborazione con YOLO, operatore italiano specializzato nell’insurtech.

L’iniziativa si inserisce nella strategia dell’Istituto volta a valorizzare il modello di servizio della Banca, attraverso una crescente integrazione tra rete fisica, relazione con il Cliente e canali digitali. Un ulteriore passo nel percorso di innovazione intrapreso da BAPS, consentendo ai Clienti l’accesso a soluzioni assicurative, in ambito protezione, con un’esperienza semplice, immediata ed in modalità self.

«L’obiettivo della partnership è ampliare progressivamente l’ecosistema dei servizi a disposizione della nostra clientela, affiancando alla consulenza e alla presenza sul territorio un’offerta digitale di soluzioni rapide, accessibili e in linea con le specifiche esigenze del Cliente», dichiara Saverio Continella, AD BAPS «La collaborazione con YOLO va esattamente in questa direzione».

«Siamo lieti di supportare BAPS in questo importante progetto di sviluppo», ha dichiarato Gianluca De Cobelli, CEO e co-founder di YOLO. «Crediamo che il nostro modello distributivo, capace d’integrare l’offerta assicurativa in ogni touchpoint con i clienti, la qualità della nostra tecnologia, oggi supportata dall’AI, e l’esperienza consolidata attraverso numerose partnership possano rappresentare per BAPS un valore aggiunto».

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