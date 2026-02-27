Baps avvia la distribuzione di un certificate Goldman Sachs tramite la piattaforma Vorvel

di Redazione
Ragusa – Banca Agricola Popolare di Sicilia si avvale ancora una volta della piattaforma Vorvel per il collocamento sul mercato primario di Certificati di Investimento.
La nuova iniziativa testimonia l’impegno della Banca nella continua ricerca degli strumenti più innovativi disponibili sul mercato per soddisfare le esigenze di investimento della clientela.
“BAPS sceglie di distribuire il Memory Digital Coupon Certificate correlato all’indice FTSE MIB Index emesso da Goldman Sachs e si assicura di offrire alla propria clientela in esclusiva un nuovo strumento di diversificazione e ottimizzazione dei propri portafogli di investimento”, dichiara Saverio Continella, Amministratore Delegato di BAPS. “Siamo come sempre attenti alla selezione della gamma di prodotti che offriamo, garantendo un servizio su misura alla nostra clientela in collaborazione con i top player del mercato”.
