Condividi "BAPS e Casa delle Donne di Ragusa: si conclude il percorso per l’empowerment e l’autonomia femminile" sui social

Ragusa – Costruire un ecosistema integrato di supporto sul territorio, rafforzare la consapevolezza dei propri diritti e contrastare le dinamiche della violenza economica fornendo strumenti pratici per l’autonomia e l’inserimento lavorativo: questi gli obiettivi del progetto di Empowerment femminile promosso da BAPS in stretta collaborazione con la Casa delle Donne di Ragusa.

L’impianto strategico del progetto, nato su impulso del Comitato parità di genere dell’Istituto con l’intento di promuovere pari opportunità concrete anche al di fuori del contesto aziendale, si è sviluppato lungo due interventi complementari: uno rivolto direttamente alle donne in situazione di fragilità o di dipendenza economica, l’altro indirizzato all’aggiornamento professionale della rete di protezione del territorio.

Nel corso del primo intervento, avviato a febbraio 2026, le beneficiarie hanno partecipato a sessioni dedicate all’educazione finanziaria e all’emancipazione professionale, organizzate con il supporto della Direzione Crediti di BAPS e delle società Obiettivo Cinque e Women at Business.

Il progetto si è concluso ieri presso la sede centrale di BAPS con la consegna degli attestati alle operatrici degli sportelli di ascolto e dei Centri Antiviolenza (CAV) che hanno partecipato al percorso di alta formazione, promosso nell’ambito dell’iniziativa. Il programma, caratterizzato da un approccio multidisciplinare e da un’esperienza pratica sul campo, ha consentito di rafforzare competenze e strumenti operativi per l’accoglienza, il supporto e la presa in carico delle donne vittime di violenza, contribuendo al consolidamento della rete territoriale di protezione e assistenza.

“Per BAPS questa iniziativa rappresenta la sintesi di due direttrici fondamentali che guidano il nostro operare: il forte radicamento nel territorio siciliano e l’impegno concreto nella promozione dell’autonomia economica – ha sottolineato Gaetana Jacono, Presidente del Comitato parità di genere di BAPS e componente del Consiglio di amministrazione della Banca. “Sostenere le donne significa creare condizioni reali affinché possano affrancarsi da situazioni di dipendenza e costruire il proprio percorso di vita con dignità, consapevolezza e libertà”.

Lisa Iudice, Presidente della Casa delle Donne di Ragusa, ha dichiarato: “La Casa Delle Donne Ragusa ringrazia BAPS e il suo Comitato per le pari opportunità per la fiducia concessa e la collaborazione ad implementare questo importante progetto a sostegno delle donne in difficoltà e vittime di violenza di genere. Orgogliosa dei risultati raggiunti, confido nell’individuazione di nuovi progetti per contrastare la violenza nel nostro territorio”.

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