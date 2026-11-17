Condividi "BAPS e Marevivo insieme per la tutela delle coste siciliane. Raccolti 246 chili di rifiuti tra Marina di Modica e Mascali nel catanese" sui social

Modica – BAPS e la Fondazione Marevivo uniscono di nuovo le forze per un nuovo progetto dedicato alla tutela delle coste e del mare della Sicilia. L’iniziativa, concepita nell’ambito del piano di impresa “FUTURA” della Banca, propone un modello di intervento integrato che affianca l’azione di salvaguardia ambientale alla promozione di una consapevolezza civile sui temi dei consumi e delle buone pratiche.

Il progetto si articola in tre appuntamenti operativi dedicati alla pulizia dei litorali della Sicilia, concepiti non soltanto come interventi di bonifica del territorio, ma anche come momento di coesione interna e team building orientato ai valori della sostenibilità. A sottolineare la natura educativa e comunitaria dell’iniziativa, l’esperienza ha coinvolto direttamente le risorse aziendali di BAPS e le loro famiglie in un’occasione di riflessione sull’impatto ambientale delle nostre scelte quotidiane.

Le prime pulizie delle spiagge si sono svolte il 7 novembre a Marina di Modica e il 14 novembre lungo il litorale di Mascali/Fondachello, consentendo di recuperare complessivamente 246 kg di rifiuti, tra plastica, vetro, carta e altri materiali. L’iniziativa proseguirà con un terzo incontro programmato nella primavera del 2027, con l’obiettivo di abbracciare e valorizzare l’intero territorio regionale.

Massimiliano Falleri, Responsabile progetti e attività operative Marevivo, spiega: “La tutela del mare passa da gesti concreti e dalla capacità di coinvolgere le comunità locali, rendendole parte attiva del cambiamento. Con BAPS condividiamo l’obiettivo di promuovere una cultura della sostenibilità che non si limiti alla sensibilizzazione, ma si traduca in azioni tangibili, a beneficio del territorio. Il coinvolgimento delle famiglie e delle nuove generazioni alle giornate di pulizia è fondamentale, poiché prendersi cura del mare vuol dire costruire, insieme, una responsabilità condivisa verso il presente e il futuro”.

“Promuovere la tutela del nostro patrimonio naturale attraverso iniziative trasversali e inclusive rappresenta un pilastro fondamentale della strategia ESG di Banca Agricola Popolare di Sicilia”, dichiara Nico Saraceno, Direttore Marketing di BAPS. “Con questo progetto, inserito nel piano d’impresa FUTURA, riaffermiamo il legame con il territorio e il mare della Sicilia. Con il coinvolgimento delle nostre persone e le loro famiglie, lasciamo un segno tangibile di rispetto e responsabilità verso la comunità e le future generazioni”.

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