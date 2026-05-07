Baps finanzia completamento del primo impianto agrivoltaico su tecnologia Serra Archimede

Santa Croce Camerina – Banca Agricola Popolare di Sicilia (BAPS) annuncia oggi il completamento dell’impianto agriovoltaico basato sulla prima Serra Archimede® in Italia. L’operazione, che ha visto l’Istituto impegnato con un investimento di 1,1 milioni di euro a favore di BEE srl, segna il debutto di una tecnologia unica in Italia progettata dal Gruppo Regran per massimizzare la sinergia tra produzione di energia pulita e resa colturale.

L’impianto è situato a Santa Croce Camerina in Contrada Pantano (Ragusa). Attraverso il sostegno a tecnologie integrate come la Serra Archimede®, BAPS persegue la missione di favorire modelli agricoli green coerenti con i piani di sviluppo italiani ed UE. Una strategia che valorizza il binomio tra energia rinnovabile e produttività della terra, elevando il potenziale innovativo del comparto.

La Serra Archimede®, infatti, introduce un modello di “agricoltura intelligente” che utilizza la luce solare sia per la fotosintesi che per la generazione elettrica, grazie a moduli fotovoltaici bifacciali fissi installati sulla struttura, dunque senza sottrarre terreno alle colture. Il sistema è progettato per essere reversibile e non invasivo, preservando l’integrità del suolo e offrendo una soluzione ad alta redditività per le aziende agricole. La validità del progetto è stata confermata da rigorosi test condotti dall’Università di Catania sulla produzione di pomodori, i quali attestano che la tecnologia Archimede® mantiene livelli di produttività agricola paragonabili a quelli delle serre tradizionali.

Saverio Continella, Amministratore Delegato di BAPS, ha commentato: “Il sostegno alla prima Serra Archimede® in Italia testimonia la nostra volontà di essere partner attivo della transizione energetica e dell’innovazione agricola. Questo progetto incarna perfettamente le priorità strategiche nazionali ed europee, esaltando il potenziale del territorio siciliano attraverso un modello innovativo di sviluppo che unisce sostenibilità ambientale e crescita economica. In BAPS continuiamo a investire in soluzioni che offrano valore durevole alle imprese e alle famiglie, confermandoci realtà creditizia di riferimento per la trasformazione green del Paese”.

Marco Anfuso, CEO di Regran, ha commentato: “Ringraziamo BAPS per la fiducia accordata al progetto Serra Archimede®. Siamo convinti che questa soluzione rappresenti una vera rivoluzione per la ‘fascia trasformata’, perchè coniuga con efficienza la produzione agricola e quella energetica, salvaguardando la centralità economica della resa colturale. Attualmente, Serra Archimede® si attesta come il sistema agrivoltaico più efficiente sul mercato. Il nostro obiettivo è promuovere la replicabilità del modello, offrendo agli agricoltori italiani una prova tangibile dell’efficacia tecnologica e produttiva del sistema”.

Michele Bitetti, ad di BEE srl, ha aggiunto: “Il modello serra Archimede costituisce uno strumento unico e innovativo per lo sviluppo e la modernizzazione del comparto agricolo. Elimina i costi energetici, migliora l’infrastruttura di produzione agricola e consente maggiori ricavi dovuti non solo alla vendita dell’energia elettrica, ma anche all’aumento qualitativo e quantitativo del prodotto agricolo. Il tutto senza alcun impatto ambientale, in particolare nella fascia trasformata. Ringrazio sentitamente BAPS e in particolare il responsabile Agribusiness e Green Transition, Alessandro Angelica, per aver creduto sin dal primo istante nel progetto e nella mia azienda”.

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