BAPS guida il progetto “S.E.M.E.” per il rilancio delle imprese e delle startup in Sicilia

Ragusa – BAPS annuncia la pubblicazione dell’avviso per la selezione dei soggetti aderenti ai programmi di accelerazione e incubazione di impresa relativo al bando «Open Innovation Sicilia», confermando il proprio ruolo di istituto guida per la crescita economica dell’isola, assumendo la leadership del progetto S.E.M.E. – Sicilian Ecosystem for Modern Entrepreneurship. L’iniziativa, promossa da BAPS insieme ad Incubatore SEI e MEET S.r.l., mobilita risorse per un milione di euro con l’obiettivo di accompagnare la transizione digitale ed ecologica del tessuto produttivo siciliano.

Il progetto avrà sede presso il Greentech Mediterranean Innovation Hub, ospitato nello storico palazzo BAPS (già Palazzo Banca d’Italia) di Piazza Matteotti a Ragusa con oltre 3.000 metri quadrati di spazi dedicati all’innovazione. L’Hub è concepito come una piattaforma strategica, capace di connettere imprese, startup, università, centri di ricerca e istituzioni, contribuendo a rafforzare il posizionamento della Sicilia come polo mediterraneo dell’innovazione sostenibile.

Le startup potranno validare le proprie soluzioni su bisogni industriali reali, avviare progetti pilota, accedere a programmi di mentoring e formazione, connettersi con potenziali investitori e accedere a bandi e capitali per la crescita. Il network dell’Hub offre, inoltre, competenze, talenti qualificati, attività di technology scouting e infrastrutture avanzate per lo sviluppo e la sperimentazione di nuove soluzioni. L’integrazione tra questa rete e le competenze finanziarie di BAPS consentirà alle realtà selezionate di aumentare concretamente le proprie possibilità di crescita, industrializzazione e accesso al mercato.

L’offerta progettuale si articola in due percorsi complementari: da un lato, un programma di incubazione pensato per guidare 12 team e giovani talenti nella nascita di nuove aziende; dall’altro, un piano di accelerazione destinato a 9 PMI già operative, orientato a potenziarne i modelli di business, l’efficienza tecnologica e la presenza sul mercato. La selezione dei partecipanti avverrà tramite una procedura pubblica basata su criteri trasparenti, mirata a valorizzare le idee più innovative, la sostenibilità dei processi, l’imprenditoria giovanile e l’equilibrio di genere.

“Il progetto S.E.M.E. rappresenta un importante riconoscimento della capacità di BAPS di promuovere iniziative concrete a sostegno dell’innovazione e dello sviluppo del territorio. Il nostro obiettivo è contribuire alla creazione di un ecosistema capace di trasformare idee e competenze in nuove opportunità imprenditoriali, accompagnando startup e PMI siciliane lungo percorsi di crescita più competitivi, digitali e sostenibili”, dichiara Saverio Continella, Amministratore Delegato di Banca Agricola Popolare di Sicilia.

Tutte le informazioni operative e le modalità di adesione al bando sono disponibili sul sito baps.it all’indirizzo https://baps.it/sostenibilita/progetto-seme/ .

Scadenza presentazione delle domande: entro le ore 12.00 del 15/11/2026.

Data di pubblicazione delle graduatorie: entro il 28/11/2026.

© Riproduzione riservata