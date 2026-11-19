Trapani – Dalle analisi macroeconomiche alle risposte operative per le imprese del territorio. Si è svolto presso la Stazione Marittima del Porto di Trapani il talk “Blue Economy: scenari e opportunità di sviluppo”, promosso dalla Fondazione BAPR (Banca Agricola Popolare di Sicilia).

L’incontro ha messo a confronto istituzioni marittime, filiera ittica e operatori della logistica per tradurre in strategie industriali e territoriali i dati del report sull’Economia del Mare in Sicilia elaborato dal Centro Studi della Fondazione BAPR. Uno studio che fotografa un comparto strategico da 17,4 miliardi di euro, capace di generare un moltiplicatore economico pari a 1,9 euro per ogni euro prodotto e di trainare l’occupazione regionale con oltre 29.500 imprese attive.

Dopo i saluti introduttivi di Salvatore Mangiapane, Chief Business Officer di Banca Agricola Popolare di Sicilia, ad aprire il tavolo di confronto è stato Gioacchino Amato, Presidente del Centro Studi Economia Siciliana della Fondazione BAPR, che ha richiamato il peso strutturale dell’asset marittimo: «La Blue Economy o Economia del Mare rappresenta il 6% del PIL siciliano, a fronte di una media regionale del 4%. Parliamo di 29.500 imprese siciliane che impiegano 102.000 lavoratori, ossia 1 lavoratore ogni 15 lavoratori siciliani. Stiamo parlando di un business importante che dovrà necessariamente crescere per guidare lo sviluppo e la crescita economica della nostra isola».

Nel corso della tavola rotonda, moderata dal giornalista de Il Sole 24 Ore Nino Amadore, il focus si è concentrato sulle specificità della Sicilia occidentale, crocevia della flotta peschereccia regionale e nodo nevralgico dei flussi commerciali e delle rinnovabili marine.

Sul ruolo della portualità, dell’intermodalità e dei traffici mercantili è intervenuto Gaspare Panfalone, Presidente della Riccardo Sanges & C.: «La Blue Economy rappresenta una straordinaria opportunità di crescita per la Sicilia, anche grazie alla centralità strategica del Canale di Sicilia nel Mediterraneo. In questo scenario, il porto di Trapani può assumere un ruolo sempre più importante nello sviluppo dei traffici marittimi, della logistica, della cantieristica e delle nuove filiere energetiche. Per cogliere queste opportunità servono investimenti concreti, infrastrutture moderne, tempi certi e una collaborazione reale tra istituzioni e imprese. Rafforzare la centralità del porto di Trapani significa valorizzare la nostra posizione geografica e trasformarla in sviluppo economico, competitività e nuova occupazione».

Le trasformazioni, la sostenibilità e il futuro del comparto sono stati approfonditi da Natale Amoroso, Presidente di AIC Pesca: «Per noi la Blue Economy significa coniugare la tutela degli ecosistemi con la centralità delle imprese e del lavoro. Come AIC Pesca portiamo avanti azioni concrete: dalla diversificazione delle attività e la pesca sostenibile nei parchi eolici fino a percorsi condivisi nelle aree marine protette. Valorizziamo il futuro del settore con idee innovative per il recupero di antichi mestieri attraverso la barca scuola per le nuove generazioni e la nascita di un Polo tecnologico Marittimo da realizzare presso il Lazzaretto di Trapani con il supporto dell’ESA, tutelando la sicurezza e i diritti del lavoro a bordo anche grazie all’innovazione tecnologica».

L’appuntamento di Trapani segna una nuova tappa nel percorso promosso da BAPS e Fondazione BAPR per sostenere il dialogo tra mondo del credito, analisi economica e attori produttivi della Sicilia, trasformando la vocazione geografica costiera in un volano stabile di crescita qualificata e investimenti ad alto valore aggiunto.

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