Roma – Nella sala del commiato del cimitero Flaminio, un centinaio di persone si è raccolto stamattina intorno alla bara di Meera per darle l’ultimo saluto. A turno, la sua gente si è fatta strada verso il leggio sistemato al centro e ha raccontato Meera. Ognuno ha restituito un piccolo pezzo di questa 26enne creativa, profonda e, anche per questo, inquieta. È il ritratto che esce fuori unendo tutti i puntini, ciascuno tratteggiato tra le lacrime e il dolore dei presenti, reduci anche dalla perdita di Barbara Cullari, la mamma di Meera, che si era spenta a 50 anni per un arresto cardiaco appena 8 giorni prima della figlia. C’è chi è rimasto ad ascoltare prendendo posto sulle sedie sistemate ai lati della piccola sala, mentre qualcuno si è seduto a terra e qualcun altro ancora è rimasto in piedi. Una cerimonia sobria e priva di riferimenti religiosi, preceduta, dalle 8 alle 9, dall’esposizione all’ospedale di Tor Vergata.

Poi ancora una kefiah, a ricordare il supporto per la causa palestinese, e un borsello con la spilla «Vegans for Palestine», la perfetta sintesi delle battaglie in cui credeva. Intorno, un cuscino di rose bianche, rosa e rosse e un mazzo di fiori viola. Nella saletta sobria, con attaccato alle pareti un quadro di un tramonto su un campo di papaveri, un altro leggio invitava a lasciare un pensiero. «Sei il mio pasticcino, rimarrai sempre quella bambina innamorata di Jakol», ha scritto qualcuno.

A ricordarla sono state le amiche, le compagne del laboratorio di ceramica e chi l’aveva conosciuta anche attraverso Barbara. «La scelta di Meera, coraggiosa per quanto assurda, è stata una scelta lucida che lascia un messaggio a tutti noi: aiutare a vivere nelle fragilità», ha detto una delle sue amiche più strette, che conosceva bene anche la madre. «Ne faccio tesoro e cercherò di essere sempre migliore. Continueremo a lottare in ciò in cui abbiamo sempre creduto». Poi, un’altra amica, con la voce rotta: «La conoscevo da poco, ma il suo sorriso illuminava la stanza. Ora spero stia insieme alla sua mamma».

Una compagna del corso di ceramica ne ricorda la tenacia: «Aveva questa parte esterna molto creativa e gioiosa, era tenace. Si era fissata che voleva fare una ciotola leggera ma resistente, un difficile compromesso», dice sorridendo. «Alla fine, utilizzando dei palloncini, ce l’ha fatta. Poi aveva però un’altra parte, più inquieta e dura. Meera era entrambe le cose».

Un’altra amica le ha lasciato poche parole: «Eri sempre pronta ad aiutare, a proteggere, anche se dovevi essere tu quella protetta. Questa vita ingiusta non ti ha dato ciò che meritavi. Spero che tu possa trovare pace insieme a tua mamma». La madre di una delle sue amiche più care, che non ha potuto partecipare alla cerimonia, ha letto una lettera che la figlia ha dedicato a Meera: «Siamo state sconosciute, poi amiche e fidanzate, poi migliori amiche e sorelle. Ci siamo cambiate occhi e cuore, ci siamo date un mondo diverso. Vorrei vivere ancora con te felici di essere». E ancora: «Continuerò a sognare per sempre quelle due bambine, riempiendo ancora quella piscina oscena in terrazzo con due secchi e un tubo. Tanti anni di ricordi, anche troppi. Spero tu sia in un posto meraviglioso e pieno di colore».

La parte più profonda e consapevole di Meera, quella sua fatica di stare al mondo, però, è emersa soprattutto grazie a uno scritto della giovane che è stato letto da un suo amico. Parole struggenti in cui la 26enne si mostrava disarmata di fronte al dolore dato dalla comprensione delle storture di questo mondo: «Quando vedi la complessità – scriveva – la vita diventa un labirinto senza via d’uscita». Dopo la cerimonia, il Vegan Store ha ringraziato con un post chi è andato a salutare Meera e chi ha partecipato al dolore, anche a distanza: «Grazie per il pensiero, per una preghiera, per una candela accesa, per la vostra vicinanza e il vostro affetto. Il vostro sostegno ci ha toccato profondamente. Grazie di cuore».

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