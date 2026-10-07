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07/10/2026 13:02

Barbara Spinelli è morta, la giornalista ed ex europarlamentare contribuì a fondare la Repubblica

Aveva 80 anni.

di Redazione

Barbara Spinelli, giornalista, saggista ed ex europarlamentare italiana, è morta: aveva 80 anni. Era la figlia di Altiero Spinelli, uno degli intellettuali che scrissero il cosiddetto “Manifesto di Ventotene”, un documento per la promozione dell’unità europea, e che è considerato tra i padri fondatori dell’Unione Europea.

Spinelli aveva iniziato la carriera di giornalista scrivendo per il quotidiano romano Il Globo, e nel 1976 contribuì a fondare Repubblica; in seguito collaborò anche con il Corriere della Sera e La Stampa, per poi tornare come editorialista a Repubblica.

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Nel 2014 fu eletta al Parlamento europeo con la lista L’Altra Europa con Tsipras, occupando il ruolo di vicepresidente della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo e quello di membro della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.

L’anno successivo lasciò la lista, continuando a far parte delle istituzioni europee come membro indipendente. Scrisse anche alcuni libri.

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