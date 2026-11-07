Barocco del Val di Noto, convegno a Modica, dalla tutela alla valorizzazione

Modica – Il terremoto del 1693 costrinse le città del Val di Noto a ripensare la propria forma. Oggi, a quasi venticinque anni dal riconoscimento UNESCO, la sfida è far sì che quella storia continui a essere leggibile nelle strade, nelle piazze e nei monumenti e che la sua tutela possa contare su risorse e scelte condivise. Da qui ha preso le mosse il convegno «Il Barocco siciliano del Sud-Est: patrimonio dell’Umanità e prospettive future», organizzato da Teleradio Regione, ieri all’Hotel Modica Inn Centro.

La sindaca di Modica, Maria Monisteri e il soprintendente per i Beni culturali e ambientali di Ragusa, Antonino De Marco, hanno portato il loro saluto in apertura dei lavori, moderati dalla giornalista Valentina Sciacca. Un saluto anche da Pinella Rendo, direttrice di Video Regione, che ha prodotto il documentario “Luci e ombre del Barocco: un viaggio nel Sud-Est siciliano”, condotto dalla giornalista Chiara Scucces e proiettato nel corso dell’incontro, regalando emozioni visive che hanno ricreato un collage suggestivo di bellezza senza tempo.

Il convegno rientra nel progetto «Il Barocco del Sud-Est Siciliano: un viaggio tra Arte e Storia della Regione Sicilia», sostenuto dall’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana e dalla Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Ragusa.

Per capire che cosa si tutela occorre tornare alla ricostruzione. Dopo il sisma, il linguaggio del Barocco europeo prese nel Sud-Est siciliano una forma riconoscibile nel rapporto tra edifici e spazi urbani, tra facciate, strade e piazze. È in questo dialogo tra cultura europea e identità locale che Lucia Trigilia, storica dell’architettura e direttrice scientifica del Centro Internazionale di studi sul Barocco, ha collocato l’esperienza del Val di Noto. Quel legame tra monumenti e città aiuta a comprendere il senso del riconoscimento UNESCO, che riguarda otto centri tardo barocchi e per il quale Trigilia ha curato il dossier di candidatura.

Rendere visibile quel legame è anche una delle possibilità offerte dalle tecnologie digitali. Un modello tridimensionale consente di avvicinarsi a un dettaglio scolpito in cima a una facciata, mentre la realtà aumentata può mostrare, durante la visita, come un edificio o il suo contesto siano cambiati nel tempo. Nel contributo di Francesco Pignataro, presidente dell’ITS Steve Jobs Academy, l’innovazione ha assunto così una funzione concreta. Aiuta a leggere ciò che si ha davanti e offre anche ai musei più piccoli nuovi strumenti per raccontare le proprie collezioni.

La stessa relazione tra i luoghi può dare forma a un’offerta turistica più ampia. Se la visita prosegue dalla singola città ai centri vicini, crescono le ragioni per fermarsi più a lungo e scoprire località meno frequentate. È la prospettiva delineata da Marco Platania, docente di Economia del turismo all’Università di Catania. Collegare città, musei e monumenti e coinvolgere le imprese e gli operatori locali può contribuire a distribuire le visite sul territorio e lungo tutto l’anno.

Una rete di visita richiede anche una rete di tutela. Su questo piano Paolo Patanè, direttore del Distretto turistico del Sud-Est e dell’ente gestore del sito UNESCO delle Città tardo barocche del Val di Noto, ha richiamato la necessità di una collaborazione continuativa tra amministrazioni, enti di ricerca, associazioni e comunità locali. Ha inoltre giudicato esigui i finanziamenti destinati ai siti UNESCO, quantificandoli in circa 250 mila euro l’anno.

A un anno dal venticinquesimo anniversario dell’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale, il confronto di Modica ha riportato il valore del riconoscimento UNESCO alle scelte quotidiane che lo rendono concreto. La possibilità di visitare un monumento, di comprenderne la storia e di ritrovarlo integro nel tempo dipende dalla continuità con cui le città del Val di Noto sapranno prendersene cura.

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