Barocco & Neobarocco a Ragusa Ibla 2026

Ragusa – Si svolgerà dal 4 al 7 giugno 2026, con mostre nei palazzi visitabili fino al 28 giugno e mostre all’aperto fino al 30 settembre, la VI edizione del Festival Barocco & Neobarocco a Ragusa Ibla, prodotto dall’Imprenditore Gianni Leggio, con la direzione artistica dell’Architetto e Docente universitario Roberto Semprini. Alcuni tra i più bei palazzi barocchi di Ragusa Ibla, Patrimonio dell’Umanità, come Palazzo della Cancelleria, Palazzo Cosentini, Palazzo La Rocca, l’ex Chiesa di San Vincenzo Ferreri, saranno oggetto di allestimenti di grande impatto scenografico.

Le opere realizzate ad hoc da aziende di design locali e nazionali, proporranno una rilettura in chiave contemporanea del Barocco attraverso il design, la pittura, la fotografia e la moda. In alcune installazioni, prevalentemente all’aperto, verrà dedicata un’attenzione particolare all’impiego di materiali locali, come la pietra pece, la pietra lavica, il granito e i marmi, elementi identitari che raccontano la storia architettonica e industriale della Provincia di Ragusa. L’obiettivo è quello di valorizzare le risorse autoctone, promuovendo un approccio sostenibile e radicato nella cultura del luogo, capace di coniugare tradizione, artigianalità e innovazione.

Saranno inoltre esposti i progetti degli studenti del Corso di Design dell’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano, mentre gli studenti del Corso di Comunicazione del Progetto della IULM di Milano, ambedue coordinati dal docente e direttore artistico del Festival Arch. Roberto Semprini, si occuperanno della comunicazione dell’evento. Questi studenti seguiranno un workshop che inizierà a Milano e si concluderà a Ragusa, dando luogo nelle giornate ragusane, ad un’esperienza di residenza d’artista.

Anche in occasione dell’edizione 2026 ci sarà un sottotitolo legato all’architettura, come: Rinascita: il tempo dei materiali nelle architetture dei centri storici. Con questo sottotitolo si intende coinvolgere le aziende del Val di Noto unitamente a quelle nazionali, che operano nel settore dei nuovi materiali e tradizionali del Val di Noto, nell’architettura.

Il sottotitolo anche per questa edizione fa riferimento al passato, la cui conoscenza è fondamentale per prevedere il futuro, riguarda la Rinascita del Val di Noto dopo il terribile terremoto del 1693. Fu un’epoca di rinnovamento tramite la costruzione di nuove città e di pregevoli architetture tardobarocche.

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