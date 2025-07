Baroque Race, corsa nel Patrimonio dell’Unesco

Scicli – Capitolo 14. La Baroque Race torna domenica per la 14esima volta, unendo ancora luoghi magici Patrimonio dell’Unesco come Ragusa, Modica e Scicli. 24 km da vivere tutti d’un fiato, per l’organizzazione dell’Asd No al Doping Ragusa supportata dall’Avis Ragusa con il sostegno delle amministrazioni comunali delle tre città.

La gara è intitolata alla memoria di Giorgio Buscema e si terrà la mattina di domenica 6 luglio.

La partenza della prova sarà dallo straordinario scenario di Ragusa Ibla, in Piazza Pola alle 7:00, mentre da Modica alle ore 8:00 scatterà la Baroque Sprint, su 10,2 km, sia agonistica che non, con lo start davanti il Teatro Garibaldi in Corso Umberto. Arrivo per tutti in Via Penna a Scicli, nei pressi di Piazza Italia.

