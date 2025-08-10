Basket, è morta Paola Mauriello, 44 anni, aveva giocato a Ragusa

Pescara Lutto nel mondo del basket. E’ morta a soli 44 anni l’ex azzurra Paola Mauriello, che con la maglia della Nazionale aveva vinto l’oro ai Giochi del Mediterraneo 2009, ma anche uno scudetto e una Supercoppa con il Napoli Vomero. «Paola, dolce Paola, ci hai lasciato» scrive in una nota federbasket guidata da Gianni Petrucci che «condivide il cordoglio della famiglia a titolo personale e a nome della pallacanestro italiana ed è vicino al figlio Luciano e al marito Antonello Giordano».

Ala, in serie A, con Napoli Vomero, Faenza e Ragusa, Basket Parma, Ribera, di recente ha partecipato a Free Yourself, corso per allenatrici della Fip. Attualmente era Consigliere regionale del CR Abruzzo con delega al movimento femminile. I funerali si terranno domani a Francavilla, in Abruzzo.

Originaria di Benevento alle sue spalle una lunga carriera costellata di successi tra cui lo scudetto e la supercoppa vinte con il Napoli Vomero.

“Oggi ci tocca dare la notizia più tremenda, quella che non avremmo mai voluto dare: la nostra Paola non è più tra noi. Difficile pensarlo, figuriamoci comunicarlo”, scrive la squadra. “Che campionessa fosse stata lo sanno tutti, ma chi ha avuto il privilegio e la fortuna di conoscerla sa che non è niente a confronto di che persona speciale fosse. Bella dentro e fuori, forte, coraggiosa e nello stesso tempo dolce e sensibile. Attenta a tutti, affettuosa. Pratica, ma anche piena di sentimento. Le sue parole non erano mai dette per caso. Un animo nobile, manifestato dal suo splendido sorriso. Già ci manca tremendamente”.

A Ragusa è stata la capitana della memorabile promozione in A1 della Passalacqua, nella stagione 2012/2013. Un punto di riferimento per il basket ragusano di quegli anni.

Paola lascia il marito Antonello Giordano, il figlio Luciano, i genitori Maria e Giovanni, la sorella Mariolina, il fratello Antonio.

