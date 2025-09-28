Basket. Esordio amaro per la Scicli Meerkat in Serie C: sconfitta sul finale dalla PGS Sales

Scicli – Non basta una buona prestazione dei suricati per festeggiare l’esordio in Serie C.

Alla Palestra Leonardo Da Vinci di Catania, i ragazzi di coach Magagnoli, orfani di Agbara, cedono negli ultimi minuti alla PGS Sales, che si impone 63-60 al termine di una partita equilibrata e combattuta.

Gli sciclitani hanno retto l’urto per larghi tratti del match, rimanendo sempre a contatto e trovando buone soluzioni in attacco, ma a fare la differenza sono stati i troppi rimbalzi offensivi concessi ai catanesi.

Le seconde opportunità sfruttate dai padroni di casa e alcune palle recuperate hanno permesso loro di costruire il break decisivo nel finale, vanificando i tentativi di rimonta ospite.

Nonostante la sconfitta, i bianconeri hanno mostrato carattere e momenti di ottima pallacanestro, un punto di partenza importante per il prosieguo della stagione.

Adesso testa subito al prossimo impegno: sabato andrà in scena il derby contro Comiso, un appuntamento sentito e fondamentale per provare a conquistare la prima vittoria stagionale.

Tabellini: Goi 15, Turtineen 14, Taino 14, Sorrentino 13, Derick 4, Lonatica, Manenti, Garavini, Giannone ne, La Rocca ne, Ventura ne,

