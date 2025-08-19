Basket, la Meerkat gioca in serie C

Una festa dello sport
di Redazione
Scicli – Ieri al tramonto, nella cornice della Riviera di Ponente a Donnalucata, la Meerkat ha presentato ufficialmente la squadra che parteciperà al prossimo campionato di Serie C di basket.
Una festa dello sport, con grande partecipazione di pubblico, musica, entusiasmo.
A fare gli onori di casa il presidente Paolo Ficili e il direttore sportivo Fabrizio Lonatica, mentre la serata è stata condotta da Francesco Adamo.
La squadra, affidata al coach Micael Magagnoli e al suo assistente Lucio Lonatica, è giovane e rinnovata, con una media età di appena 21 anni.
Il roster della Meerkat 2025/26 e’ così composto:
• Angelo Ventura
• Vincenzo Sammito
• Michele Giannone
• Vincenzo Manenti
• Gioele La Rocca
• Lorenzo Lonatica
• Mauro Taino
• Destiny Derrick
• Tiitus Turtineen
• Alessandro Joshua Goi
• Danilo Vukoslavievic
• John Paul Agbara
• Andrea Sorrentino (capitano)
La squadra ha iniziato oggi la preparazione atletica con le prove fisiche in vista dell’esordio in campionato, fissato per il 27 settembre.
