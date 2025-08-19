Basket, la Meerkat gioca in serie C

Scicli – Ieri al tramonto, nella cornice della Riviera di Ponente a Donnalucata, la Meerkat ha presentato ufficialmente la squadra che parteciperà al prossimo campionato di Serie C di basket.

Una festa dello sport, con grande partecipazione di pubblico, musica, entusiasmo.

A fare gli onori di casa il presidente Paolo Ficili e il direttore sportivo Fabrizio Lonatica, mentre la serata è stata condotta da Francesco Adamo.

La squadra, affidata al coach Micael Magagnoli e al suo assistente Lucio Lonatica, è giovane e rinnovata, con una media età di appena 21 anni.

Il roster della Meerkat 2025/26 e’ così composto:

• Angelo Ventura

• Vincenzo Sammito

• Michele Giannone

• Vincenzo Manenti

• Gioele La Rocca

• Lorenzo Lonatica

• Mauro Taino

• Destiny Derrick

• Tiitus Turtineen

• Alessandro Joshua Goi

• Danilo Vukoslavievic

• John Paul Agbara

• Andrea Sorrentino (capitano)

La squadra ha iniziato oggi la preparazione atletica con le prove fisiche in vista dell’esordio in campionato, fissato per il 27 settembre.

