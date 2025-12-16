Basket, Mattia Ceccato da Comiso all’Olimpia Milano

Il comisano campione d’Italia Under 19 e l’esordio domenica sera in campo tra Olimpia Milano e Virtus Bologna

Milano – Si apre un nuovo capitolo per Mattia Ceccato: dalla Nazionale all’Olimpia Milano in serie A.

Il comisano campione d’Italia Under 19 ha fatto il suo esordio domenica sera in campo tra Olimpia Milano e Virtus Bologna nel primo confronto stagionale.

È un periodo di infortuni per la squadra biancorossa, l’allenatore Poeta ha convocato Mattia Ceccato per giocare il primo confronto della stagionale in serie A tra Olimpia Milano e Virtus Bologna di domenica sera. Il playmaker comisano era stato convocato nella sfida precedente contro Trento ma senza scendere in campo.

Domenica sera Ceccato ha fatto il suo ingresso sul parquet dell’Assago Forum, è stato il suo esordio in serie A , era qui per vestire ancora la maglia biancorossa, una partita da sogno a cui ha preso parte nel primo quarto. L’Olimpia ha ottenuto il secondo successo consecutivo dopo quello contro Trento, nell’ultima giornata di campionato contro Virtus Bologna.

La storia di Mattia

Un playmaker per l’Italia della nuova generazione di talenti, classe 2007.

Mattia Ceccato ha iniziato a giocare a pallacanestro a Comiso, la sua città natale, complice il padre ex allenatore, con cui passava le giornate in palestra. Dalle partite con gli amici al minibasket, a San Lazzaro di Savena, dove attira su di se l’attenzione di Milano.

Giovane, dinamico, attento, Ceccato ha giocato nella Nazionale maschile di pallacanestro dell’Italia. Nel corso degli anni ha vinto due argenti, Eurobasket Under-16 e un Mondiale Under-17 con gli Azzurri di Cosch Sodini nel 2024.

Nel suo palmarès, il playmaker comisano ha anche due scudetti Under-19, (Roma 2025 e Chiusi nel 2024), la Next Gen Cup nel 2024 e nel 2025). Una medaglia di bronzo agli europei Under-18 nel settembre scorso.

A seguito della vittoria della Nazionale Under-18 inizia il percorso verso l’Olimpia e diventa un punto di riferimento per i più giovani della squadra.

Mentre il suo di riferimento è Lorenzo Brown. Oggi gioca tra i campioni dell’EA7 Milano, partita dopo partita continua a scrivere un altro capitolo che segna l’inizio della sua carriera biancorossa, quella che aveva sempre sognato.

