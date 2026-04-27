Scicli – Basket Serie C, finale play out. Vittoria di misura per il Basket Siracusa sulla Meerkat Scicli per 72-68.

I siracusani fanno valere il fattore campo e conquistano gara 1 del primo turno playout.

Un match caratterizzato da continui ribaltamenti di fronte e un grande equilibrio per tutti e quattro i quarti.

Dopo un avvio sprint dei padroni di casa, capaci di chiudere il primo periodo sul 22-17 grazie a un parziale di 14-0, gli ospiti reagiscono nel secondo quarto trovando il sorpasso e andando all’intervallo avanti 40-35. Siracusa però non molla, resta in scia e nel terzo periodo cambia marcia trascinata da Vinicius Ruiz, che riporta i suoi avanti sul 55-54.

Nel quarto finale, la maggiore lucidità dei siracusani fa la differenza: il parziale di 9-0 nei momenti decisivi indirizza definitivamente la gara, permettendo agli aretusei di chiudere sul 72-68.

Il primo round dei playout va dunque al Siracusa, trascinato dalle ormai consuete prestazioni di Ruiz e Goijkovic, autori complessivamente di 49 punti.

Per Scicli pesa l’assenza di Garavini nelle rotazioni, oltre alle condizioni non ottimali di Goi e Burt, entrambi non al 100%. Non basta il contributo di Sorrentino per evitare la sconfitta.

La serie si sposta ora a Ragusa: si torna in campo già mercoledì per gara 2. I suricati saranno chiamati a vincere per allungare la serie alla “bella”, mentre i siracusani proveranno a chiudere già i conti.

Tabellini: Sorrentino 19, Burt 13, Goi 12, Agbara 8, Taino 7, Ragazzini 5, Derick 4, Lonatica, Manenti, Giannone ne, Ventura ne.

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