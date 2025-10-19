Basket Serie C. Gela troppo forte per la Scicli Meerkat: finisce 101-65

Scicli – Non c’è storia al Palapadua : la formazione di coach Bernardo si impone con autorità sui suricati con un netto 101-65.

Gli ospiti mettono subito le cose in chiaro sin dal primo quarto, chiuso con un vantaggio di 17 punti che indirizza il match.

La difesa a zona press dei gelesi manda in tilt l’attacco bianconero, costretto spesso a forzare le conclusioni.

A complicare la serata ci pensano anche gli infortuni di Goi e Lonatica, che limitano le rotazioni di coach Magagnoli, oltre la serata storta al tiro per capitan Sorrentino.

Unici segnali positivi da Garavini e Agbara in crescita.

Dall’altra parte Gela brilla in attacco grazie a un’ottima prestazione corale e ben 12 triple realizzate: i fratelli Cajola trascinano i compagni, mentre Occhipinti gestisce alla perfezione i ritmi del match mantenendo sempre il controllo del gioco e mettendo i compagni nelle condizioni di tiri comodi.

Per la Meerkat la situazione si fa complicata: il campionato si mette in salita, con la squadra ancora ferma a 0 punti e ancora costretta alle partite casalinghe lontane da Scicli.

Domenica prossima appuntamento a Giarre, per un delicato scontro diretto salvezza tra le ultime della classe.

Tabellini: Agbara 14, Garavini 13, Derick 12, Taino 10, Sorrentino 6, Burt 4, Lonatica 3, Goi 3, Manenti, Giannone, Sammito, Ventura ne

