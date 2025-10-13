Basket serie C, Gravina–Scicli Meerkat 86-83 dopo 2 tempi supplementar

Scicli – Sconfitta amara per la Scicli Meerkat, che esce battuta dal campo di Gravina dopo due tempi supplementari con il punteggio di 86-83.

Una partita combattuta, intensa, e decisa solo nei minuti finali, con i ragazzi di coach Magagnoli che sono stati più volte a un passo dalla vittoria.

Gli sciclitani sono stati sempre avanti nel punteggio, fatta eccezione per il blackout nel secondo quarto, che ha permesso ai padroni di casa di rientrare e andare sopra.

Nel finale dei tempi regolamentari, i suricati conducevano di tre punti a nove secondi dalla sirena, ma un tiro da tre allo scadere di Barbera ha trascinato la sfida all’overtime.

Anche nel primo supplementare, gli ospiti hanno mantenuto il controllo della gara, prima di subire nuovamente la rimonta dei locali.

Nel secondo tempo supplementare, la stanchezza e le assenze per falli e infortuni hanno pesato: Gravina, guidata da Railans (29 punti) e Corselli (21) ne ha approfittato per portare a casa la vittoria.

A rendere più pesante la serata, le cattive notizie dall’infermeria: Turtineen ha riportato una frattura alla mano in seguito a uno scontro di gioco e dovrà restare ai box per alcuni mesi.

Non sono bastate le ottime prestazioni del trio Taino, Goi e Sorrentino per conquistare i primi due punti stagionali.

Una sconfitta che brucia, ma i bianconeri devono assolutamente rialzare la testa, il campionato è ancora molto lungo.

La Meerkat tornerà in campo sabato prossimo a Ragusa, dove ospiterà la fortissima Gela, formazione ambiziosa e costruita per il salto in Serie B.

Tabellini: Taino 23, Goi 15, Sorrentino 12, Turtineen 12, Lonatica 6, Agbara 6, Derick 3, Garavini 3, Manenti 3, Ventura, Giannone ne, Sammito ne

