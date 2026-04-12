Basket, serie C, la Meerkat batte Marsala 93-84

Scicli -Vittoria per la Meerkat Scicli, che si aggiudica gara 1 della semifinale play out al termine di una sfida intensa e ricca di emozioni contro l’A.S.D. Nuova Pall. Marsala, chiusa sul punteggio di 93-84.

I suricati hanno imposto fin da subito il proprio ritmo, chiudendo il primo quarto avanti 25-19 grazie a un parziale importante e un gioco armonioso ed efficace. Nel secondo periodo i locali hanno allungato ulteriormente andando all’intervallo sul 56 a 42. All’inizio del terzo quarto gli sciclitani hanno preso il largo portandosi fino al più 22 ma Marsala si è dimostrata squadra ostica e mai doma, capace di sfruttare l’improvviso black out della Meerkat tra la fine del terzo quarto e i primi minuti dell’ultimo quarto, riuscendo a ricucire lo svantaggio e riportare la gara sui binari dell’equilibrio, mettendo pressione ai bianconeri fino alle battute finali. Alla fine, però, Scicli è riuscita a recuperare lucidità e controllo, portando a casa una vittoria fondamentale in questa serie. Ora testa a gara 2, in programma a Marsala mercoledì sera alle ore 20:30: una sfida che si preannuncia ancora più combattuta.

Tabellini: Sorrentino 32, Goi 19, Burt 15, Ragazzini 9, Agbara 8, Taino 7, Derick 3, Garavini, Lonatica, Manenti, Giannone ne, Statello ne.

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