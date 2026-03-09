Basket Serie C. La Meerkat cade a Gioia Tauro: finisce l’imbattibilità nella seconda fase

Scicli – Si interrompe a Gioia Tauro la striscia di imbattibilità dei ragazzi di coach Magagnoli nella seconda fase del campionato di Serie C.

Gli sciclitani cedono ai calabresi con il punteggio di 89-71, al termine di una gara rimasta in equilibrio solo nella prima metà.

Il ko complica la corsa alla salvezza diretta: la Meerkat scivola infatti a -6 dalle prime due posizioni, con l’ipotesi play-out che diventa la più probabile. L’obiettivo adesso è chiaro: vincere le prossime tre partite per conquistare almeno il vantaggio del fattore campo negli spareggi.

Il match si è deciso nel terzo quarto, quando i padroni di casa hanno piazzato l’allungo decisivo con un parziale di 31 a 14. Protagonisti Russo e Di Gregorio, autori complessivamente di cinque triple nel periodo che hanno spezzato l’equilibrio. Dall’altra parte l’attacco dei “suricati” si è improvvisamente inceppato, permettendo ai calabresi di prendere il largo.

A poco sono serviti i canestri di Burt, Goi e Lonatica, gli unici a trovare con continuità la via del canestro. Serata complicata anche per via dell’assenza di capitan Sorrentino, fermato dall’influenza, che lo ha costretto a saltare la trasferta. Da segnalare anche i 32 punti di Keita, autentico trascinatore dei padroni di casa.

La Meerkat tornerà in campo nel prossimo turno sabato in casa, nella sfida contro Castanea, gara fondamentale per rilanciare la corsa verso il miglior piazzamento possibile in vista dei play-out.

Tabellino Meerkat

Burt 19

Goi 17

Lonatica 15

Garavini 8

Ragazzini 6

Agbara 2

Derick 2

Taino 2

Giannone n.e.

Manenti n.e.

