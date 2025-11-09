Basket Serie C. La Meerkat lotta e cede solo nel finale contro la Decò Alfa Catania

Catania – La Meerkat lotta e cede solo nel finale contro la Decò Alfa Catania.

Prestazione di grande cuore e identità per gli sciclitani che, sull’inespugnabile parquet della PalaLeonardo Da Vinci, hanno sfiorato l’impresa contro la capolista e finora imbattuta Decò Alfa Catania, cedendo soltanto nel finale con il punteggio di 76-74.

Una partita intensa, giocata con coraggio e determinazione dai bianconeri, nonostante le importanti assenze dei due playmaker Taino e Manenti, che hanno costretto la squadra a riorganizzare rotazioni e gestione dei ritmi.

La risposta del gruppo è stata esemplare: energia, difesa e sacrificio sono stati i marchi distintivi della gara.

Dopo un avvio favorevole ai padroni di casa, gli ospiti hanno saputo rimanere attaccati alla partita, crescendo alla distanza e mostrando carattere. Nel terzo quarto Garavini e Goi hanno trascinato la squadra, riaprendo i giochi e riducendo lo svantaggio fino a -6 (60-54). Nel quarto periodo è arrivato il momento più emozionante: un parziale di 9-0 ha riportato la Meerkat pienamente in corsa, sfiorando il sorpasso e mettendo grande pressione alla capolista.

La sconfitta arriva solo nel finale, ma la partita parla chiaro: la squadra di coach Magagnoli c’è, lotta e cresce.

Adesso è tempo di recuperare energie: arriva un turno di riposo, prima del prossimo importante appuntamento in casa contro il CUS Catania, dove i suricati cercheranno di essere finalmente al completo e di trasformare la qualità mostrata in punti pesanti.

Tabellini: Burt 18, Agbara 17, Goi 12, Garavini 12, Sorrentino 11, Derick 4, Lonatica, Statello ne, Ventura ne, Manenti ne

