Basket Serie C. La Meerkat Scicli batte il Basket Giarre 67-61

Scicli – Basket Serie C. La Meerkat Scicli inaugura il 2026 con una vittoria pesantissima: Basket Giarre battuto 67-61.

I Suricati aprono il nuovo anno nel migliore dei modi conquistando una vittoria fondamentale in chiave play-out contro una diretta concorrente. Al termine di una gara intensa e combattuta, la squadra di coach Magagnoli supera Giarre per 67-61 e la raggiunge in classifica a quota 6 punti.

Partita dal punteggio basso, nervosa e fisica, caratterizzata da una lotta continua su ogni pallone e da grande intensità difensiva da entrambe le parti. Avvio fulminante degli ospiti con un break di 7-0, ma la reazione dei padroni di casa non si fa attendere: Scicli prende in mano il match e resta quasi sempre avanti, pur senza riuscire mai a chiuderlo definitivamente, grazie alla capacità di Giarre di rientrare dopo ogni strappo. A guidare gli sciclitani è la grande esperienza di capitan Sorrentino, protagonista assoluto con 22 punti, frutto di 6 triple e di 4 tiri liberi decisivi nel finale. Da sottolineare anche la prova di grande sacrificio di Goi, prezioso su entrambi i lati del campo, e la costante crescita di Derick, autore di un’eccellente prestazione difensiva impreziosita da alcune giocate ciniche in attacco.Per Giarre spicca Elia, miglior realizzatore per i suoi con 16 punti.

Grazie a questo successo, la Meerkat aggancia a 6 punti non solo il Basket Giarre, ma anche la PGS Catania e il Basket Siracusa. Proprio Siracusa sarà la prossima avversaria dei bianconeri , domenica in trasferta, in un’altra sfida cruciale per il cammino verso la salvezza.

Tabellini: Sorrentino 22, Goi 12, Burt 10, Agbara 6, Derick 6, Taino 5, Garavini 4, Lonatica 2, Manenti, Giannone n.e., Statello n.e., Sammito n.e.

