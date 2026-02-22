Scicli – Basket serie C. La Meerkat Scicli sbanca San Filippo del Mela.

Gli sciclitani espugnano il parquet del Peppino Cocuzza con il punteggio di 72-67 e conquistano la terza vittoria consecutiva, restando imbattuti nella seconda fase del campionato.

Con questo successo i suricati salgono a quota 10 punti in classifica, confermando il grande momento di forma.

Partita equilibrata e intensa, decisa soltanto nei minuti finali dopo quaranta minuti di grande battaglia. I padroni di casa si sono affidati alla verve offensiva di Ruiz, Scimone, Dmitrovic e Montanari, protagonisti di una prova solida che ha tenuto in equilibrio la gara fino agli ultimi possessi.

Per gli ospiti da sottolineare il positivo rientro di Sorrentino, la cui esperienza si è rivelata preziosa nei momenti cruciali dell’incontro. Da evidenziare l’ottima prestazione di Burt, top scorer dei bianconeri, convincente su entrambi i lati del campo.

Determinante nell’ultimo quarto l’apporto di Garavini, autore di 8 punti proprio nel momento decisivo del match, canestri che hanno indirizzato definitivamente la sfida verso Scicli.

La prossima sfida è in programma sabato prossimo in casa contro Marsala: un’altra gara da vincere per continuare la lotta per la permanenza in Serie C.

Tabellini: Burt 14, Garavini 12, Ragazzini 12, Sorrentino 10, Goi 9, Agbara 7, Derick 5, Taino 3, Lonatica, Manenti ne, Giannone ne, Statello ne

© Riproduzione riservata