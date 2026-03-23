Basket Serie C. La Meerkat Scicli supera Peppino Cocuzza per 97-76

Sciclim – Basket Serie C. La Meerkat Scicli supera con autorità Peppino Cocuzza per 97-76.

Partita iniziata in salita per i padroni di casa: gli ospiti partono con maggiore intensità e chiudono il primo quarto avanti 33-23, trascinati da un efficace Scimone.

I suricati faticano a trovare ritmo e continuità ma mostrano già un volto diverso nel secondo quarto ricucendo lo strappo e andando al riposo lungo sul 41-44, guidati da capitan Sorrentino.

Decisiva la strigliata di coach Magagnoli negli spogliatoi nella pausa lunga, che cambia l’atteggiamento della squadra.

Il cambio di inerzia si concretizza definitivamente nel terzo periodo, quando Scicli prende il controllo della gara con un perentorio 31-13 che vale il sorpasso e l’allungo fino al 72-57. Protagonista Burt, ben supportato da un collettivo solido e reattivo, trascinato da Goi e Ragazzini.

Nell’ultimo quarto, i bianconeri gestiscono senza affanni, chiudendo i conti con un ulteriore parziale di 10-0 e fissando il punteggio sul definitivo 97-76.

Un successo pesante in vista dell’ultima giornata della seconda fase, in programma domenica prossima a Marsala: una vittoria consentirebbe agli sciclitani di presentarsi ai playout da primi in classifica, condizione importante per affrontare al meglio la fase decisiva della stagione.

Tabellini

Burt 17

Goi 15

Sorrentino 13

Ragazzini 13

Agbara 11

Garavini 8

Taino 7

Derick 6

Lonatica 3

Manenti 2

Giannone 2

Ventura,

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