Basket Serie C. L’Olimpia Comiso si aggiudica il derby ibleo contro la Meerkat Scicli con il punteggio di 71-56

Scicli – Una partita intensa, combattuta e ricca di emozioni che si è conclusa con un margine di vantaggio di 15 punti a favore dei padroni di casa.

Comiso ha fatto la differenza dall’arco, realizzando 7 triple, ma il vero marchio di fabbrica della gara è stato l’atteggiamento difensivo.

La formazione di coach Ceccato ha infatti messo in campo una grandissima intensità, riuscendo a contenere capitan Sorrentino e limitando con grande efficacia Burt, Goi e Garavini, costretti spesso a soluzioni difficili e tiri forzati.

L’avvio è stato fulminante: dopo una fase iniziale equilibrata, i comisani hanno piazzato un parziale di 11-0, chiudendo il primo quarto sul 22-12 grazie ad Andrea Banin già autore di 10 punti. Per gli sciclitani, a rispondere è stato Ony Agbara, autore di 8 punti nel primo periodo.

Nel secondo quarto i padroni di casa hanno mantenuto il controllo, andando al riposo lungo sul 36-24, trascinati da un cinico Andrea Tartaglia.

Al rientro dagli spogliatoi, i suricati hanno provato a rientrare e hanno ridotto lo svantaggio fino al 47-42, rendendo la partita nuovamente aperta.

Ma nell’ultimo periodo l’Olimpia ha mostrato tutta la sua esperienza e determinazione: un parziale di 24-16 ha chiuso definitivamente la sfida, con una prova corale di grande qualità e personalità.

Per coach Magagnoli buone notizie vengono da Lorenzo Lonatica, che finalmente si è sbloccato dopo un girone di andata complicato: per lui 18 punti e un impatto decisivo su entrambi i lati del campo.

Nel complesso, una vittoria meritata per Comiso, che ha un roster superiore a Scicli; quest’ultima ha tuttavia disputato una buona partita confermando che l’obiettivo della salvezza è sicuramente alla sua portata. A proposito di salvezza, domenica prossima arriva al Palazama il Gravina, diretta concorrente che lotta per la permanenza in serie C, partita che la Meerkat deve assolutamente vincere.

Tabellini: Lonatica 18, Agbara 14, Taino 10, Goi 5, Garavini 5, Burt 4, Sorrentino, Manenti, Giannone ne, Derick ne, Sammito ne, Ventura ne.

© Riproduzione riservata