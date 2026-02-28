Basket Serie C. Meerkat, quarta vittoria consecutiva, batte il Marsala

Scicli – Basket Serie C. Meerkat rullo compressore, quarta vittoria consecutiva, batte anche il Marsala.

Gli sciclitani si impongono sui marsalesi con il punteggio di 90-76 alla fine di una partita mai in discussione.

I padroni di casa hanno mostrato una superiorità evidente, raggiungendo un vantaggio massimo di 35 punti e realizzando ben 9 tiri da tre, mentre gli avversari hanno trovato la via del canestro dall’arco soltanto in due occasioni.

La partita si è aperta con un primo periodo dominato dai ragazzi di coach Magagnoli, che hanno chiuso sul 32-17 grazie anche a un parziale di 9-0.

Burt e Sorrentino hanno guidato la squadra con 6 punti ciascuno.

Nel secondo periodo la situazione è peggiorata per Marsala, ferma a soli 9 punti segnati, mentre i locali hanno continuato a macinare gioco portandosi sul 57-26 all’intervallo lungo.

Nel terzo periodo gli azzurri hanno provato a reagire con Becay Niang, autore di 10 punti, ma il punteggio di 79-47 a fine frazione lasciava pochi dubbi sull’andamento del match. Nell’ultimo quarto gli ospiti hanno tentato un ultimo assalto con un parziale di 13-2, senza però riuscire a riaprire la gara.

La Meerkat ha così chiuso sul definitivo 90-76, trascinato da Agbara, Sorrentino e Garavini, tutti in grande forma.

Archiviata questa importante vittoria, l’attenzione si sposta ora alla prossima sfida: domenica prossima Scicli sarà impegnata a Gioia Tauro in una partita fondamentale per tentare di raggiungere in classifica proprio i calabresi.

Tabellini: Agbara 17, Sorrentino 16, Garavini 16, Burt 14, Taino 11, Goi 5, Derick 4, Ragazzini 4, Manenti 3, Lonatica ne, Giannone ne, Sammito ne.

© Riproduzione riservata