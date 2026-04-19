Scicli – Basket, Serie C: Meerkat Scicli batte Marsala 95-81 e vola in finale play-out. I suricati conquistano gara 3 della semifinale play-out e staccano il pass per la finale.

Al PalaPadua di Ragusa, i bianconeri superano l’A.S.D. Nuova Pallacanestro Marsala con il punteggio di 95-81, chiudendo la serie sul 2-1.

Avvio deciso dei ragazzi di coach Magagnoli, che indirizzano subito la gara con un primo quarto da 31-19, trascinati dalle giocate di Sorrentino (3 triple).

Marsala prova a rientrare nel secondo periodo (25-19 il parziale), andando all’intervallo sotto di sei lunghezze (50-44) grazie soprattutto ai punti di Leone.

Nel terzo quarto Scicli torna a spingere e piazza l’allungo decisivo (23-14), portandosi sul 73-58.

Tra i protagonisti del break Ragazzini.

Nell’ultima frazione gli ospiti tentano la rimonta, ma Goi chiude i conti con canestri pesanti, fissando il finale sul 95-81.

Con questo successo la Meerkat accede alla finale play-out, dove affronterà Siracusa: gara 1 è in programma domenica prossima in trasferta. Si chiude invece con la retrocessione in DR1 la stagione di Marsala.

Da segnalare infine l’infortunio al ginocchio di Garavini, le cui condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.

Tabellini:

Sorrentino 24

Goi 19

Burt 17

Ragazzini 14

Agbara 8

Taino 8

Derick 4

Lonatica 1

Garavini,

Manenti ne

Giannone ne

Sammito ne

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