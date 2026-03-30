Basket Serie C, Meerkat Scicli ko a Marsala

Scicli – Si chiude con una sconfitta la seconda fase del campionato per gli sciclitani, superati in trasferta da Marsala con il punteggio di 86-79 al termine di una gara combattuta ed equilibrata fino agli ultimi possessi.

Il match ha visto le due squadre affrontarsi a viso aperto per lunghi tratti, ma a fare la differenza sono stati i padroni di casa, abili a sfruttare il contropiede e a colpire con continuità in campo aperto. Protagonista assoluto Allegri, autore di 23 punti e vera spina nel fianco della difesa ospite.

Alla formazione dí coach Magagnoli non sono bastati i 19 punti di Lonatica, tra i più continui dei suoi. A incidere sull’esito finale il dato dei tiri liberi: 35 quelli concessi a Marsala contro appena 13 per Scicli, con diverse decisioni arbitrali che hanno lasciato più di qualche perplessità.

Con questo risultato si chiude la seconda fase del campionato.

Il verdetto finale premia Gravina e Gioia Tauro, che conquistano la salvezza diretta, mentre PGS Catania e San Filippo del Mela retrocedono in DR1.

Dovranno invece passare dai playout Siracusa, Scicli, Marsala e Messina.

Per i suricati si apre ora la fase decisiva della stagione: la semifinale playout proprio contro Marsala, in una serie al meglio delle tre gare.

Si partirà nel weekend successivo a Pasqua, con gara 1 in programma a Ragusa.

La vincente affronterà in finale una tra Siracusa e Messina, sempre in una serie al meglio delle tre.

In palio c’è un solo posto per la salvezza: chi vincerà la finale manterrà la categoria, mentre per le altre tre squadre sarà retrocessione.

Tabellini:

Lonatica 19

Agbara 15

Goi 14

Burt 11

Garavini 9

Ragazzini 7

Sorrentino 4

Taino,

Derick,

Manenti ne

Giannone ne

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