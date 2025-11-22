Basket serie C Meerkat Scicli sconfitta dal Cus Catania, chiude il girone di andata all’ultimo posto

Scicli -Meerkat Scicli sconfitta dal Cus Catania, chiude il girone di andata all’ultimo posto.

Nel match che ha chiuso il girone d’andata, i suricati escono sconfitti sul parquet del Palapadua con il punteggio di 84-73 contro il Cus Catania.

Una gara complicata sin dalle prime battute, con gli ospiti subito in controllo grazie ai 11 punti di Vasiliije Musikic, che hanno permesso ai catanesi di chiudere il primo periodo sul 26-21.

Nel secondo quarto i padroni di casa hanno provato a rimettersi in scia, ma dopo un buon avvio è arrivato il break di 10-1 firmato CUS, che ha mandato le squadre all’intervallo lungo sul 48-37.

Alla ripresa del gioco, gli etnei hanno ulteriormente allungato fino al 69-54, nonostante gli sforzi di Alessandro Joshua Goi, autore di 8 punti nel periodo e di Sam Burt miglior realizzatore per i bianconeri con 22 punti.

Nel quarto finale Scicli ha provato a rientrare, ma la solidità e l’esperienza di Catania ha prevalso: Farruggia e Musikic hanno chiuso i giochi fissando il risultato finale sull’84-73.

Con questo ko, la Meerkat chiude il girone d’andata all’ultimo posto, superata da Giarre che ha ottenuto la vittoria contro Gravina.

Le parole di coach Magagnoli nel post gara:

“Potremmo dire che la pausa ci ha tolto ritmo, ma la realtà è che abbiamo giocato con estrema sufficienza, a tratti con arroganza. Le parole stanno a zero: i fatti sono chiari, 7 sconfitte e 1 vittoria che valgono giustamente l’ultimo posto. Il tempo c’è, ma urge per tutti – a partire da me – un grosso bagno d’umiltà. La prossima, fondamentale partita dirà chiaro e tondo che tipo di squadra vuole essere Scicli.”

Domenica prossima inizierà il girone di ritorno, ancora tra le mura amiche anche se lontano dal Geodetico, contro la PGS Catania (4 punti in classifica): una sfida decisiva in ottica salvezza.

Tabellini: Burt 22, Goi 17, Agbara 13, Garavini 7, Sorrentino 6, Taino 6, Derick 2, Lonatica, Giannone ne, Manenti ne, Sammito ne, Ventura ne

