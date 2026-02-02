Basket Serie C. Meerkat Scicli, sconfitta per 93 a 88 contro il CUS Catania

Scicli – Basket Serie C. Meerkat Scicli, amaro epilogo a Catania: sconfitta per 93 a 88 contro il CUS nell’ultima gara della prima fase

I suricati chiudono la prima fase del campionato di Serie C con una sconfitta sul parquet di Catania contro il CUS, al termine di una gara che lascia più di un rammarico.

Gli sciclitani sciupano una partita condotta in vantaggio per ben 34 minuti. A sei minuti dalla sirena finale il tabellone segnava +11 per gli ospiti, ma da lì in poi si è verificato un improvviso e ingiustificato tracollo: blackout totale, recupero dei padroni di casa e sorpasso finale del CUS.

Nei momenti decisivi i ragazzi di coach Magagnoli sono apparsi incapaci di gestire il vantaggio, pagando disattenzioni e superficialità. Gli etnei ne hanno approfittato trascinati dal trio Sindoni (34 punti), Galicia (28 punti) e Sidibe (16 punti).

Un vero peccato, soprattutto alla luce dell’ottima prova offensiva: attacchi fluidi, tanti giocatori in doppia cifra e una prestazione più che positiva nonostante l’assenza di Goi.

A pesare, ancora una volta, è stato l’aspetto difensivo: troppi i punti concessi agli avversari, un problema che dovrà essere risolto in vista della seconda fase.

Con questa sconfitta Scicli lascia per strada due punti importanti che sarebbero stati preziosi in ottica classifica pool retrocessione.

Dalla prossima settimana prenderà infatti il via la fase retrocessione, composta da 8 partite (andata e ritorno) contro le ultime quattro del girone Ovest: Castanea, Marsala, Gioiese e Cocuzza.

Servirà subito resettare e ripartire, con maggiore maturità e pragmatismo, per affrontare al meglio una fase decisiva della stagione ai fini di raggiungere l’obiettivo della salvezza.

Tabellini: Garavini 18, Sorrentino 16, Ragazzini 14, Burt 13, Taino 12, Agbara 8, Lonatica 4, Derick 3, Manenti, Goi ne , Giannone ne, Statello ne

